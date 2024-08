Scontro tra furgoni a Sesta Godano: morto un uomo, un ferito in codice rosso al Sant’Andrea

Scontro in Via Provinciale a Sesta Godano. Il bilancio è di un morto. Per dinamiche in fase di accertamento un corriere e un furgoncino per la consegna urgente dei farmaci sono entrati in collisione. L’uomo che si trovava a bordo del primo mezzo ha riportato numerosi traumi. L’altro invece si è aggravato improvvisamente, di lì a poco sono cominciate le manovre rianimatorie, durate più di mezz’ora. Soccorritori e medici hanno tentato il tutto e per tutto, sul luogo dell’incidente è stato inviato anche l’elicottero Drago. Purtroppo però l’uomo, di 63 anni, è spirato poco prima che potesse essere caricato in elicottero e trasportato al San Martino. Sul posto erano presenti la Croce rossa di Sesta Godano, con due unità, Delta 1 e Delta 3 con medico e infermiere dalla Spezia e Brugnato, i Vigili del fuoco che si sono adoperati per estrarre le persone dai furgoni rimasti coinvolti.

