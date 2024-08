Serie D. Scuffi presenta l’Imperia: “Buttu scelta migliore fino ad oggi, subito d’accordo con i soci per il nuovo progetto”

Oltre a tanti visi nuovi in casa Imperia, già visti con indosso la maglia dell’Albenga, c’è anche un nuovo dirigente che arriva dalla città delle “tre torri”. Matthew Scuffi, l’anno scorso presidente del Vadino, quest’anno ha cambiato ruolo e città, diventando dg dell’Imperia. Un cambio passo sia dirigenziale ma anche di categoria, che è avvenuto pochi mesi fa alla fine della stagione.

Un incontro andato a buon fine, con idee chiare e comuni ai soci nerazzurri e all’ormai nuovo dg: “Sono stato presentato ai 3 soci da alcuni giocatori della rosa che mi conoscevano, trovandoci fin da subito d’accordo sui vari punti del progetto Imperia. Non ho esistato un’attimo quando hanno deciso di affidarmi il ruolo di direttore generale, non si poteva rifiutare questa offerta, in una piazza importante come Imperia”.

