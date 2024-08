Sestri: ricordati i morti della divisione Centocroci

Dal Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco”: Albino Armanino, Luca Balotta, Lidiana Michelon, Leonardo Sanguineti, Paolo Smeraldi, Elisa Troglio

Nella giornata di ieri, 11 agosto, una rappresentanza del nostro gruppo consiliare, nelle vesti dei consiglieri Armanino, Balotta e Sanguineti, ha partecipato insieme all’assessore Ceffalo e al vicesindaco Sandro Muzio, che ha rappresentato il Comune di Sestri Levante, alla commemorazione per l’ottantesimo anniversario della Divisione Centocroci, della quale anche nostri concittadini sono stati membri e hanno combattuto fianco a fianco con i loro fratelli e sorelle partigiani contro il nazifascismo. Desideriamo esprimere un ringraziamento all’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, sezione Tigullio, e al suo presidente Umberto Armanino per l’organizzazione e l’invito.

È stato un momento importante per il ricordo delle persone che hanno lottato anche per la nostra libertà, unite indistintamente dal colore politico per combattere contro l’occupazione nazifascista, con un unico sogno che, anche grazie a loro, è diventato realtà: la democrazia. Una democrazia che ha come suo sale la pluralità di idee, a volte anche contrapposte, ma che allo stesso tempo permette a queste diverse opinioni di convivere in armonia e in pace, garantendo a ogni cittadino la libertà sotto ogni suo aspetto.