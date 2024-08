Settimana di Ferragosto rovente, la provincia spezzina ieri ha sfiorato i 40°

Le ultime elaborazioni modellistiche raccontano qualche dettaglio in più e anche una maggiore sicurezza sull’andamento meteo della settimana di Ferragosto. L’elemento più significativo non potrà che essere l’anticiclone africano che dopo aver raggiunto i massimi a inizio settimana si adagerà sul Mediterraneo e l’Europa orientale continuando a determinare caldo intenso su Spagna, Italia, Grecia e Turchia. Nel frattempo qualcosa inizierà a cambiare sull’Europa occidentale per l’arrivo di una piccola saccatura atlantica che tenderà ad affondare tra la Francia e il Golfo di Biscaglia.

Ieri, una domenica campale con picchi di caldo mai visti. Con una temperatura di 39.4 gradi registrata alle 17 è stata Castelnuovo Magra la località più calda della Liguria nella giornata odierna in cui il Ministero della Salute ha diramato il bollino rosso per la prima volta dall’inizio dell’estate. Per due giorni consecutivi nel frattempo l’antico borgo situato sul monte Bastione è la località più bollente della Liguria e già nel primo pomeriggio aveva superato i 37° per poi salire ancora. Nello spezzino a Padivarma e Sarzana toccati i 38,9 gradi, alla Spezia 37.9, a Riccò del Golfo 37,5, a Beverino 37,3, a Sesta Godano 36,2.

