Torna all’asta l’elicottero Agusta A109S donato nel 2009 alla Regione Liguria dalla Fondazione Carige per l’esercizio del servizio di elisoccorso 118. Un primo tentativo di vendita, con base d’asta di circa 2 milioni e 850mila euro e termine per la presentazione delle offerte fissato alel 12.00 dello scorso 4 luglio, è andato deserto. Ora una nuova procedura, con l’applicazione della massima riduzione consentita, il 20 per cento, sulla base d’asta: si parte dunque da 2 milioni e 280mila euro. Nuovi termini per farsi avanti, le ore 12.00 del 12 settembre prossimo. I proventi dell’eventuale vendita del velivolo, custodito in hangar all’aeroporto “F. Bonazzi” di Reggio Emilia, saranno destinati al potenziamento del servizio di elisoccorso regionale.

L’articolo Torna all’asta elicottero regionale, si parte da 2 milioni e 280mila euro proviene da Città della Spezia.

