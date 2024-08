Toti: “Quante cose da cambiare in Italia, presto vi farò leggere i miei pensieri”

Il 5 novembre inizierà per Giovanni Toti il processo con giudizio immediato, come chiesto e ottenuto dalla gip Faggioni, cioè senza udienza preliminare, iniziando subito il dibattimento. Nel frattempo Giovanni Toti vive la ritrovata libertà, dopo aver rassegnato le dimissioni da presidente della Regione lo scorso 26 luglio. L’ex presidente ligure Giovanni Toti, accompagna una foto pubblicata ieri su Facebook che lo ritrae all’ombra mentre scrive al computer nella sua villetta di Ameglia, la stessa dove ha trascorso gli arresti domiciliari. Un post che ha tutta l’aria dell’annuncio di un libro di prossima pubblicazione. “In questi mesi, quante idee, riflessioni, emozioni e ricordi degli ultimi nove anni insieme. E quante cose da cambiare nel nostro Paese. Presto vi farò leggere tutti questi pensieri…”.

Si trovava ai domiciliari dallo scorso 7 maggio, quando la Guardia di finanza lo arrestò di prima mattina all’hotel Lolli di Sanremo, dove si trovava per annunciare insieme a Flavio Briatore l’apertura del Twiga a Ventimiglia. In tutto quasi tre mesi di custodia cautelare che Toti ha trascorso leggendo le carte, studiando la sua situazione e forse anche scrivendo, almeno da quanto si può evincere. Dopo Ferragosto riprenderanno gli incontri politici per chiudere il cerchio sul candidato del centrodestra.

