Venduti all’asta sei terreni, tra cui una parte di Borgo Baceo e un appezzamento sulla Litoranea: nelle casse del Comune entra un milione di euro

La vendita all’asta di sei lotti di terreno avvenuta nei giorni scorsi a Palazzo civico porterà nelle casse del Comune della spezia 1 milione e 16.250 euro. Tra i beni aggiudicati lo scorso 31 luglio spiccano i 4.465 metri quadrati, situati in Via Prosperi, ceduti per la somma di 620.100 euro. Un appezzamento che rientra all’interno del progetto di rigenerazione urbana dell’area di Borgo Baceo, che aveva sollevato molte polemiche tra il 2021 e il 2022 sfociando in una inchiesta pubblica richiesta dalle opposizioni e dai comitati che si erano schierati contro l’intervento, reputando necessario mantenere la storicità del borgo, testimonianza più importante ancora esistente della Piana agricola di Migliarina.

La battaglia aveva portato all’interessamento della Soprintendenza che ne aveva riconosciuto l’interesse culturale. Alla fine del percorso le volumetrie del progetto erano state ridimensionate rispetto al raddoppio di quanto previsto dal Puc proposto in un primo momento, riducendo la possibilità di edificare palazzi nelle aree con uso del suolo già trasformato.

Ora, dopo la ratifica dell’esito dell’asta, la società Immobiliare Maggiolina, con sede a Porto Venere, procederà con ogni probabilità alla presentazione del progetto edilizio.

Il lotto che ha fruttato di più dopo quello di Via Prosperi è quello relativo a un terreno in Via delle Cinque Terre, con una superficie di 4.465 metri quadrati. Ad aggiudicarselo, per 181.800 euro è stata la Miramar service hotel, società con sede in Viale Italia, alla Spezia, che, dal nome, potrebbe presentare un progetto per la realizzazione di un albergo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com