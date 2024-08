Albenga, Ciangherotti e Perrone (FI) sulla nomina SAT: “Ilaria Giusto scelta solo per vicinanza personale”

Albenga. “Non c’è mai limite al ridicolo. La nomina di Ilaria Giusto nel CdA della SAT da parte del sindaco Tomatis manda in scena un triste spettacolo degno di una telenovela, visto che l’avvocato Giusto è noto ad Albenga non certo per le sue competenze tecniche in materia ambientale, ma semmai per essere collega dello stesso studio legale della sorella del sindaco. Una coincidenza dirà il sindaco? Come no! Critichiamo questa scelta come un goffo tentativo di mascherare la mancanza di una vera visione politica, paragonando la situazione all’episodio in cui Berlusconi smascherò la mediocrità politica di Rosy Bindi”.

Lo dichiarano in una nota congiunta il coordinatore cittadino di Forza Italia Albenga Eraldo Ciangherotti e il Consigliere comunale capogruppo di Forza Italia Ginetta Perrone.

