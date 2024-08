Centro storico dilaniato da spaccio e violenza, l’associazione Ama: “Sbagliato invocare l’esercito. Piano Caruggi è un fallimento”

Genova. “Invocare l’esercito oltre che retorico è profondamente sbagliato”. Per l’associazione Ama – Amici della Maddalena quanto successo nei giorni scorsi in centro storico – un accoltellamento sotto i portici di Sottoripa, a pochi passi dal Porto Antico – è gravissimo, ma non sorprendente.

“Sappiamo da tempo che trattasi di riorganizzazione del territorio criminale e succede così soprattutto d’estate da decenni”, sottolineano in un post in cui riassumono quanto detto, ribadito e tramutato in fatti nei 12 anni della loro attività. L’associazione è infatti nata nel 2012 per restituire il centro storico a chi lo vive attraverso azioni e iniziative concrete “sempre concertate con le istituzioni, fondamentali e imprescindibili. Sappiamo e abbiamo denunciato in questi 12 anni di incontri con procuratori capi, questori e prefetti che le famiglie mafiose gestiscono e organizzano anche questi fatti di cronaca”.

