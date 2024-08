Un evento straordinario è la messa in scena, in pazza Mazzini, della “Tosca” di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. Il dramma deriva da un lavoro di Victorien Sardou rappresentato la prima volta nel 1887 e interpretato dalla grande Sarah Bernhardt, che Puccini subito apprezzò e volle tradotto in lirica.

» leggi tutto su www.levantenews.it