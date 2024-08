Colto da malore in casa: 42enne in codice rosso al Sant’Andrea

Un malore improvviso, poi la corsa in ospedale in condizioni serie. E’ quanto accaduto questa mattina, erano da poco passate le 9, in un’abitazione del centro città. A dover essere soccorso d’urgenza è un uomo di 42 anni che si è sentito male mentre si trovava nella sua abitazione da dove è partita la chiamata al numero unico delle emergenze. Tempestivo l’intervento di Delta 1 e della Pubblica assistenza di Pitelli. Il personale del 118 ha fatto il tutto e per tutto per soccorrere il paziente le cui condizioni si sono rivelate serissime. Le manovre sono durate per più di mezz’ora, una volta stabilizzato l’uomo è stato trasportato in codice rosso al Sant’Andrea della Spezia.

