Corruzione in Liguria, gli audio delle telefonate tra Toti e Spinelli: “Devo venirti a trovare”

Genova. Il piano regolatore portuale, la diga foranea, le imminenti elezioni, i finanziamenti, soprattutto. Dopo mesi in cui le conversazioni tra Giovanni Toti, Aldo Spinelli e Paolo Emilio Signorini, principali indagati nella maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria, sono state trascritte, adesso arrivano anche gli audio.

I passaggi salienti delle intercettazioni sono stati appena depositati dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta deflagrata il 7 maggio scorso, che aveva fatto finire ai domiciliari l’ormai ex presidente della Liguria e il patron del porto 84enne Spinelli, in carcere l’ex presidente dell’Autorità portuale di Genova e Savona Paolo Emilio Signorini. Il materiale è stato messo a disposizione delle difese in vista del processo immediato che partirà per tutti e tre gli imputati il prossimo 5 novembre.

