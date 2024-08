“Verde è un giocatore forte, la Salernitana ha acquistato un giocatore importante che a noi ha dato tanto”. Parla così Luca D’Angelo nel post gara di Salernitana-Spezia, sfida di Coppa Italia che ha sancito l’eliminazione delle Aquile ai calci di rigore. Un’amarezza per l’allenatore, che negli scorsi giorni ha dovuto salutare anche uno dei suoi uomini simbolo, Daniele Verde, in procinto di essere ceduto proprio ai campani, come confermato dallo stesso tecnico: “Noi dobbiamo guardare avanti, non a quello che è stato. Un sostituto? Mi accontenterei se rimanessimo con i giocatori che abbiamo questo momento”, conclude.

L’articolo D’Angelo conferma l’addio di Verde: “La Salernitana ha acquistato un giocatore importante che ci ha dato tanto” proviene da Città della Spezia.

