Novità in casa Pietra Ligure. Il club che parteciperà al campionato di Eccellenza ha ufficializzato l’ingresso in rosa di Matteo Guardone. Un prospetto molto interessante in più nella faretra di mister Matteo Cocco. Il primo impegno per i biancocelesti sarà in Coppa Italia contro il Molassana l’8 settembre.

Il comunicato

» leggi tutto su www.ivg.it