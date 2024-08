Ferragosto positivo per ristoranti e locali

Oltre 91mila ristoranti, pari al 69,2% del totale, saranno aperti a Ferragosto per accogliere circa 5 milioni di clienti. È quanto emerge da una ricerca di FIPE-Confcommercio realizzata in occasione della festa per eccellenza dell’estate italiana. Residenti e turisti italiani rappresentano la maggior parte della clientela che passerà il Ferragosto in un ristorante, ma sono tanti anche gli stranieri attesi. E se la tendenza generale dice che quasi il 50% dei ristoranti hanno prenotazioni sia per il pranzo che per la cena del 15 agosto, non è sorprendente scoprire che nelle località balneari, soprattutto del centro nord, la Festa dell’Assunzione viene festeggiata soprattutto a cena. I dati di FIPE Confcommercio trovano in parte una conferma nella provincia della Spezia.

“Ferragosto si conferma una festa che richiama molti turisti, italiani e non, nel nostro territorio. – dichiara Diego Sommovigo presidente di FIPE Confcommercio La Spezia – Il mese di agosto è partito bene per quanto riguarda la ristorazione e il settore ricettivo, dopo una primavera e un inizio di stagione altalenante, caratterizzate da un calo di presenze rispetto agli anni precedenti. Prendendo in esame un campione di 130 strutture ricettive della provincia, tutti gli intervistati hanno confermato che in questo secondo trimestre del 2024 non hanno registrato il tutto esaurito come nello stesso periodo del 2023. Ristorazione e ricezione sono due settori strettamente interconnessi, è dunque fondamentale per FIPE che i flussi turistici non subiscano cali importanti. Il turismo è un’opportunità e non un problema, una risorsa importante per l’economia locale che ha bisogno di progettazione e gestione accurata. Questo Ferragosto è in linea con i dati nazionali, molti ristoranti sono già al completo, principalmente per la fascia serale viste le alte temperature durante il pranzo. La scelta è ricaduta sui piatti tradizionali dei nostri menù, una spinta al locale soprattutto nei vini, solo per fare un esempio nei miei locali abbiamo 250 etichette da tutto il mondo e quest’anno il 60% del fatturato è costituito dalle bottiglie di vino locale. FIPE Confcommercio La Spezia è soddisfatta delle prenotazioni di questo Ferragosto, un segnale positivo per una stagione partita in salita. Un ringraziamento ai tanti colleghi che rimarranno aperti, un atto di amore per il proprio lavoro, che porta ad accettare generosamente anche i sottostanti sacrifici, permettendo ai turisti e agli spezzini di vivere al meglio questa ricorrenza.”

