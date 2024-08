Franciosi al Comune: “Caos anche sul Palio del Golfo, Spezia non città della cultura ma delle occasioni mancate”

Il Comitato delle borgate con una lettera ha annunciato le proprie dimissioni. La vicenda ha suscitato anche l’interesse della politica locale, in particolare Italia viva, che chiama in causa anche il Comune della Spezia. A intervenire è la presidente provinciale di Italia viva Antonella Franciosi: “Toc toc, ma nel Comune della Spezia c’è ancora qualcuno che governa? Se c’è un caos anche sul Palio del Golfo, l’evento principale della città, forse abbiamo un problema serio. Prendo atto che in Comune sono tutti impegnati in altro ma la città è nella confusione assoluta e le dimissioni in blocco del Comitato delle borgate lo dimostra”.

“Altro che capitale italiana della cultura, ruolo che La Spezia si candida a ricoprire nel 2027. È la capitale delle occasioni mancate, per inerzia e poca capacità di visione. Almeno Genova – aggiunge Franciosi –, dopo il sommergibile perso e recuperato invece a Milano, ha deciso di tentare di portare avanti il progetto di trasformare in museo la portaerei Garibaldi, appena sarà dismessa. La Liguria ha bisogno di idee e progetti, non di caos”.

