I venti alloggi dell’ex Colonia di Marinella saranno consegnati nell’estate 2026

“Vivere vista mare” è lo slogan scelto da Firenze Toruing, società del Gruppo Bulgarella, per pubblicizzare in loco gli appartamenti che sorgeranno a lato dell’ex Colonia Olivetti di Marinella, dove proseguono i lavori per il completamento del resort che, secondo le intenzioni della proprietà, sarà aperto per Pasqua 2025 per un investimento complessivo di circa sedici milioni di euro. Oltre all’hotel a cinque stelle con 92 camere, che diventerà fiore all’occhiello della ricettività in Val di Magra, sorgeranno infatti venti unità abitative private, grazie al recupero di volumi esistenti in precedenza nel parco dell’ex Colonia nel lato parallelo alla strada che costeggia il Parmignola e conduce agli ultimi due tratti di spiaggia della Liguria.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com