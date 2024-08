Il Comitato delle borgate si dimette: “Nei nostri confronti mancati fiducia e sostegno”

Dimissioni irrevocabili da parte del Comitato delle Borgate. Una scelta motivata e accompagnata da una lettera indirizzata a tutte le borgate del Golfo. La missiva mette in evidenza una serie di punti ma per il Comitato nei propri confronti sono venuti a mancare fiducia e sostegno.

Pare però che tra le parti lo scollamento sia evidente da tempo e nonostante il centesimo Palio si avvicini, la misura sarebbe colma. Nella lettera vengono chiamate in causa anche le borgate di Porto Venere e Fezzano. La prima avrebbe avuto degli scambi a tratti tesissimi sugli esiti della sfilata con la presidenza, la seconda è stata notata con una maglietta particolare il cui sfottò era rivolto alla dirigenza del Comitato delle borgate nella sera delle premiazioni in Piazza Europa. Un atto ritenuto eccessivo dal consiglio direttivo.

Le ultime gocce che avrebbero fatto traboccare il vaso quando le cerimonie del Palio non erano ancora finite. Alla luce di tutto questo il Comitato delle borgate mantiene la propria posizione, confermando di non voler rivedere dimissioni e consiglia di organizzarsi il prima possibile per l’elezione di chi si assumerà l’onere e l’onere della prossima edizione di tutto il Palio del Golfo.

