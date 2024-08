Meteo Liguria, aumentano l’umidità e il disagio da caldo: “Attenzione alla notte in arrivo”

Genova. Resta invariato il quadro meteorologico in Liguria in questa caldissima metà di agosto. Anche per martedì 13 agosto permangono le condizioni per un elevato disagio fisiologico per il caldo dopo una nottata molto difficile dovuta al mix caldo-umidità in aumento.

Va ricordato che sino a mercoledì 14 agosto compreso Genova è una delle città da bollino rosso per le temperature e appunto per il mix caldo-umidità. I cieli sono sereni però su tutta la regione, anche se qualche nube bassa potrebbe presentarsi al primo mattino sugli estremi della regione e verso sera sul centro-levante. Il centro Limet mette in guardia sulla notte tra martedì e mercoledì, che potrebbe essere caratterizzata da elevato disagio fisiologico per il mix di caldo e l’umidità, nei bassi strati sarà verosimilmente in aumento.

