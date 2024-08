Liguria. Primi scricchiolii dell’anticiclone in vista grazie al sopraggiungere di una saccatura in quota che da mercoledì inizierà ad interessare dapprima le Baleari e la Sardegna e poi forse si sposterà maggiormente verso Nord nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

AVVISI: elevato disagio fisiologico per il caldo. Nottata con pessime condizioni dovuto al mix caldo-umidità in aumento.

