Mercoledì 14 agosto allle 19.00 a Montereggio (comune di Mulazzo), in Piazza Angelo Rizzoli, cena con musica dal vivo e a seguire dj set e cocktail bar. Organizza l’assocazione “Gli amici di Roberto”, nata in memoria di Roberto Fogola; finalità della serata raccogliere fondi per contribuire all’acquisto di defibrillatori per le frazioni di Parana e Ponte Magra. Gradita la prenotazione. Scorrendo qua sotto la locandina con i contatti:

