Pietra saluta e va al Pontedera a titolo definitivo. Lo Spezia chiude per Rolla, nipote d’arte che andrà in Primavera

Niccolò Pietra saluta lo Spezia e riparte dalla Serie C in Toscana, a Pontedera. Si chiude la storia tra il ragazzo di Santo Stefano, figlio del settore giovanile dello Spezia, e la maglia bianca, che nella scorsa stagione il duttile centrocampista ha vestito per cinque volte, con anche una gara da titolare a Cittadella, più un’altra in Coppa Italia. Pietra, ventuno anni a fine settembre, viene ceduto a titolo definitivo ma in caso di prossima cessione da parte del Pontedera, lo Spezia avrà la possibilità di pareggiare l’offerta ricevuta dal club toscano e riportare il ragazzo in Liguria.

E per uno spezzino che va, c’è un nipote d’arte che arriva, seppure solo per il settore giovanile: Nicola Rolla, nipote del fivizzanese Roberto, spezzino tra il 1970 e il 1972. Classe 2006, Rolla arriva dall’Empoli, di cui è stato un titolare negli ultimi anni, ottenendo anche una convocazione nella nazionale di Luciano Spalletti per allenarsi con gli azzurri come sparring partner. Carrarino di nascita e cresciuto nel settore giovanile degli apuani, passa all’Empoli all’età di 14 anni e dopo quattro anni con il club azzurro ora si prepara alla nuova avventura allo Spezia, dove sarà allenato da Claudio Terzi, con cui condivide lo stesso ruolo in campo.

