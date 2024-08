Portofino: ascensore davanti alla chiesa, ricorso al Tar

Torna alla ribalta la costruzione di un ascensore che dalla provinciale 227, in corrispondenza della chiesa intitolata a Divo Martino, porterebbe alla proprietà di una società di un noto imprenditore genovese. Quest’ultima ha presentato ricorso al Tar contro l’Amministrazione comunale e nei confronti della parrocchia di San Martino di

Portofino «per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e/o concessione di idonea misura cautelare, anche ai sensi dell’art. 55, c. 10 del c.p.a., del provvedimento del Comune di Portofino prot. 7487 del 5 giugno 2024 di inibizione all’esecuzione dei lavori oggetto della Scia prot. n. 5987 dell’8 maggio 2024 (doc. 1), nonché per la condanna del Comune di Portofino al risarcimento dei danni patiti e patiendi dai ricorrenti in conseguenza dell’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa».

Il Comune di Portofino ha deciso di resistere in giudizio affidando l’incarico agli avvocati Luigino Montarsolo e Daniela Adamo “professionisti dotati di competenze diverse e complementari che sono richieste per una causa complessa come quella all’esame”.

