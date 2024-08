Radicali in visita al carcere di Pontedecimo: “Si scoppia dal caldo, in forse l’agibilità degli spazi”

Genova. Ieri una delegazione del Partito Radicale composta da Deborah Cianfanelli, Stefano Petrella, Michele De Lucia, Angelo Chiavarini e Riccardo Monopoli ha visitato il carcere di Pontedecimo dopo essere stata alla Spezia e Marassi negli scorsi giorni. A riceverli la direttrice Paola Penco, il vicecomandante Gentile, la commissaria Fusco e le due nuove educatrici Francesca Cappellari e Grazia Galvagno .

Nella struttura sono presenti ad oggi 160 detenuti su una capienza di 96 posti: 68 donne e 92 uomini, diversi provenienti da Sanremo dove il Padiglione C dei protetti è in ristrutturazione, 79 sono stranieri, in 118 hanno condanna definitiva nonostante l’istituto non sia un penale. Ancora nessun semilibero, ma 6 detenute escono per attività di ristorazione e assistenza in spiaggia: “Da anni non avveniva nulla del genere a Pontedecimo e le interessate sembrano davvero felici di questa esperienza che presto potrebbe essere ampliata”, spiegano gli esponenti radicali. Al maschile 6 detenuti sono impegnati in attività interne nelle manutenzioni del fabbricato e dell’area del carcere.

