Savona, raccolta porta a porta: Sea-s propone cassonetti intelligenti per il 15% delle utenze domestiche

Il Comune di Savona ha appena ricevuto da parte di Sea-s una proposta di modifica relativa al sistema di raccolta differenziata porta a porta per le utenze domestiche del centro. L’Amministrazione, insieme con gli Uffici, si è riservata di approfondire il documento e di convocare nei primi giorni di settembre un’apposita Commissione Consiliare allo scopo di discuterne in sede pubblica.

Sea-s, avendo già avviato da aprile, quindi con un anticipo di sette mesi rispetto a quanto previsto, la raccolta porta a porta per le utenze non domestiche, ha potuto appurare che per le caratteristiche peculiari di una ampia zona del centro, l’applicazione del Piano industriale per le utenze domestiche presenterebbe alcune criticità, illustrate dettagliatamente nel documento proposto dalla società.

