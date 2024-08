Soleri: “Ok la doppietta, ma il sapore è amaro. A Pisa per regalare ai tifosi una gioia”

Due gol nel suo secondo esordio in maglia bianca non sono bastati a regalare una vittoria allo Spezia. Edoardo Soleri è il migliore in campo della sfida di Coppa Italia contro la Salernitana, ma a fine partita il morale non è alto per l’eliminazione della squadra di D’Angelo: “Per un attaccante è importante segnare, ma il bene della squadra è davanti a tutto”, racconta Soleri. “Questa doppietta ha un sapore un po’ amaro, per me meritavamo qualcosa in più. Abbiamo fatto una grande partita, poi forse siamo un po’ calati alla fine e la Salernitana ha approfittato degli episodi. Usciamo a testa alta, sappiamo da dove ripartire e sabato abbiamo una partita importante per noi e per i tifosi, ci teniamo tanto. Oggi volevamo fare bene, sappiamo che l’obiettivo della squadra è il campionato. Con il Pisa sappiamo che ha un sapore speciale, è la prima di campionato e sappiamo quanto ci tengono i tifosi. Vogliamo regalargli una gioia”.

Ancora sulla partita: “La Salernitana viene dalla Serie A, ha giocatori importanti. Per 60-70 minuti abbiamo spinto tanto, nel finale forse siamo calati di energie e loro ne hanno approfittato. Il calcio è fatto di episodi, i rigori a volte dicono bene e altre male. Oggi commentiamo un’eliminazione, ma dobbiamo ripartire dai 70-80 minuti che abbiamo dimostrato di saper fare, limando gli errori”, conclude.

