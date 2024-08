Spaccio, rapine, furti e spaccate: la polizia locale ha arrestato 6 persone in una settimana

Genova. È di sei arresti il bilancio dell’attività della Polizia Locale del Comune di Genova nell’ultima settimana. Oltre all’arresto per tentato omicidio di un uomo di nazionalità tunisina per i noti fatti di Sottoripa di sabato, mercoledì intorno alle 22, una pattuglia del nucleo centro storico ha arrestato un trentenne di nazionalità marocchina, irregolare, per rapina ai danni di un turista.

Un passante ha segnalato agli agenti la presenza di una persona sporca di sangue e di un presunto rapinatore trattenuto dai cittadini. Gli agenti sono giunti immediatamente in piazza inferiore di Pellicceria ed hanno arrestato l’uomo ricostruendo l’accaduto. È emerso che l’uomo avrebbe inizialmente tentato di sottrarre a un turista l’orologio, non riuscendo per la reazione del malcapitato. Quindi gli avrebbe strappato una collana tentando di ingoiarla, il monile è stato recuperato dalla polizia locale nel corso della colluttazione. Il turista ha riportato 7 giorni di prognosi. Allo straniero è stato notificato il decreto di espulsione emesso dall’ufficio immigrazione.

