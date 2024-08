Una mattina  in casa di un Vado ambizioso, che vuole costruire un progetto importante

Vado Ligure. Sono tutti d’accordo, in casa Vado, sul fatto che le ambizioni di una piazza importante e con una proprietà solida come la famiglia Tarabotto passano attraverso la qualità del gioco, la mentalità vincente, il lavoro in allenamento, l’unità di intenti di un gruppo forte e coeso.

Un progetto, quello del Vado, sposato dai giocatori di lunga militanza ed esperti come Edo Capra, Luca Donaggio, Giorgio Gagliardi, da dirigenti come il direttore sportivo Paolo Mancuso, e dai nuovi arrivati Andrea Bussaglia, Andrea Bondioli, Filippo Lora, Mady Abonkelet con alle spalle una carriera professionistica, che tornerà utile alla squadra di mister De Lucia, in un campionato difficile e livellato come la Serie D.

