Vallestieri, adottato progetto per case vacanze e recupero del verde

Adottato dal Comune di Lerici, con delibera odierna, il Puo (Progetto unitario operativo) presentato dalla Gsg srl per Vallestrieri, lungo la strada militare per la Rocchetta, nell’ambito dei circa 12 ettari di cui la società, con sede a Carrara, è proprietaria. Si tratta di un intervento a carattere turistico-ricettivo che al recupero degli esistenti 23 fabbricati (alcuni del tutto o parzialmente diruti) dell’antico borgo agricolo unisce un’operazione di recupero agronomico-vegetazionale e boschivo. Il progetto – che ha incassato i pareri favorevoli di Commissione locale Paesaggio e Regione Liguria e ricade in area tutelata, vincolata e interamente compresa nel territorio del Parco di Montemarcello, Magra e Vara – “coerentemente alle prescrizioni recate dal vigente Puc (Piano urbanistico comunale, ndr) – si spiega nella delibera di adozione dell’amministrazione comunale -, prevede una completa riorganizzazione edilizia ed urbanistica dell’area, attualmente caratterizzata da una situazione di parziale degrado e abbandono”.

Deliberata l’adozione, ora il progetto, prima di poter procedere all’approvazione definitiva, verrà pubblicato per trenta giorni sul Burl, Bollettino ufficiale regionale, per raccogliere eventuali osservazioni.

Tra gli effetti dell’atto varato nelle scorse ore, anche il mandato conferito al Servizio Tutela Ambientale perché proceda con tutti gli adempimenti necessari ad avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica (Vas).

Cosa prevede il progetto

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com