Varazze, a Ferragosto i fuochi d’artificio: il 16 agosto la serata clou di “Varazze è Lirica”

Varazze. Varazze si prepara a illuminare il cielo con un’esplosione di colori per Ferragosto: giovedì 15 agosto, a partire dalle 23,30, il tradizionale spettacolo pirotecnico dal Molo Marinai d’Italia incanterà residenti e turisti.

Un appuntamento ormai consolidato che trasforma il golfo di Varazze in un palcoscenico naturale per uno show mozzafiato. Organizzato dal Comune di Varazze in collaborazione con il Consorzio Oltremare e l’associazione Bagni Marini, lo spettacolo, a ingresso gratuito, “promette emozioni forti e ricordi indimenticabili”.

