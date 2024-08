Concorso Upvivium, Lunigiana in gara con “Scrigni di agnello di Zeri affumicato” e “Minestra del Pellegrino”

Partita la quarta edizione del concorso Upvivium, in gara 13 ristoranti e cinquanta produttori della Riserva di Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano (che interessa le province di Lucca, Massa-Carrara, Modena, Parma, Reggio Emilia e anche lo Spezzino per il recente ingresso di Luni), che si confronteranno con piatti realizzati con prodotti locali e accompagnati da vini, birre e bevande del territorio. L’iniziativa, sviluppata nell’ambito del Programma Man and the Biosphere dell’Unesco, intende valorizzare il patrimonio agro-alimentare delle Riserve di Biosfera Mab Unesco italiane, sottolineando il forte legame tra ruralità e conservazione della biodiversità locale. L’edizione di quest’anno, patrocinata dalla Fic – Federazione Italiana Cuochi, prevede una prima fase locale, in cui ogni Riserva in gara(con l’Appennino tosco-emiliano ci sono Valle Camonica, Monte Grappa, Delta Po, Isole di Toscana e Sila) dovrà decretare il proprio vincitore, seguita da una finale nazionale, in programma il 12 novembre in Calabria, in Sila. La fase locale della Riserva di Biosfera Appennino tosco-emiliano si tiene tra il 12 agosto e il 25 settembre, periodo in cui residenti e turisti possono contribuire a decretare il vincitore locale, votando i loro piatti Upvivium preferiti.

Come detto, sono tredici i ristoranti in lizza, due dei quali lunigianesi: Podere Conti a Filattiera (con produttori partner le aziende agricole Valle del Bagnone, La Baia del Sole, La Gradile, Il Mulino, Conti Cornelia e la società agricola Il Borgo del Balsamico) e Ristorante da Gambin a Podenzana (partner le aziende agricole Il Mulino, Caterina Sarti, Malatesta Sergio, Terre di Bigliolo e Birra del Moro). Podere Conti è in gara con il piatto “Scrigni di agnello di Zeri affumicato”, Da Gambin con la “Minestra del Pellegrino”.

