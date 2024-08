Dal centro storico alle stazioni passando per porto e autostrade: Ferragosto di controlli a tappeto

Genova. Focus sul centro storico, da via Pré a via Gramsci passando per Sottoripa, dove sabato un pusher di 33 anni è stato accoltellato da un rivale rischiando di morire. Alla vigilia di Ferragosto in questura si è riunito il tavolo tecnico interforze, in cui sono state passate al vaglio le priorità operative e sono state stabilite le misure di prevenzione per una giornata in cui a Genova e in provincia si attendono moltissimi turisti.

Gli sforzi per il centro storico, come detto, sono stati aumentati. La questora Silvia Burdese ha disposto anche la presenza di pattuglie in moto, con agenti in divisa e non, per controllare anche i vicoli più stretti della città vecchia. Proseguono inoltre i controlli da parte delle unità composte da polizia (o carabinieri, in alternanza), esercito e polizia locale, che da fine luglio percorrono a piedi i caruggi assegnati dal Piano Coordinato di Controllo del territorio, ogni pomeriggio e sera. Alla divisione della polizia amministrativa è invece affidato il compito di controllare e vigilare sulle zone della movida, quelle maggiormente affollate di bar e locali e frequentate dai giovani, in molti casi minorenni.

