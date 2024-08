Entra nella ztl senza pagare e si rifiuta di farsi identificare, automobilista tirato giù dall’auto a forza a Monterosso

Una persona che urla in inglese “aiutatemi, qualcuno mi aiuti” e altre sette, cinque delle quali in divisa, che cercano in tutti i modi di trascinarlo giù da un’auto strattonandolo energicamente. È quanto mostra il video, ripreso da alcuni residenti del tratto più a monte di via Roma a Monterosso, e diventato virale in poche ore per i contenuti che stonano decisamente con l’atmosfera da cartolina del paese delle Cinque Terre. Il video di poco più di due minuti e mezzo mostra infatti la colluttazione e l’arresto finale dell’uomo che viene portato via in manette mentre qualcuno gli dice “Perché devi fare tutte queste scene per non pagare?”. Secondo quanto riportato da Ansa infatti l’automobilista sarebbe entrato nella zona a traffico limitato a bordo della sua auto – con targa inglese – senza avere il permesso.

