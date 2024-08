Un impatto violento e traumi seri al volto. Questo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, dopo le 10, in Via Boettola II Traversa a Sarzana. La persona rimasta ferita è un uomo di 25 anni trasportato d’urgenza al Sant’Andrea della Spezia. La dinamica è in fase di accertamento e stando a quanto appreso sono rimasti coinvolti due mezzi: il monopattino sul quale viaggiava il giovane e un’auto. Sul posto sono arrivate la Pubblica assistenza di Sarzana e Delta 2 del 118 da Sarzana. Il 25enne una volta stabilizzato sul posto è stato portato in codice rosso alla Spezia dove sarebbe stata attivata anche la shock room.

L’articolo Incidente con il monopattino a Sarzana: 25enne in codice rosso al Sant’Andrea proviene da Città della Spezia.

