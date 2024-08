Lavagna: Torta dei Fieschi, sempre un grande spettacolo storico che sa stupire

A Lavagna 14 agosto vuol dire una cosa soltanto: Festa dei Fieschi, l’evento più importante e più atteso di tutto l’anno. È una serata calda di mezza quella che ha accolto questa sera le centinaia di persone radunate in piazza Marconi, di fronte alla Basilica di Santo Stefano, ad attendere l’inizio del corteo fliscano. Hanno gli occhi di tutti puntati adosso, sono loro, gli sposi di stasera, Opizzo e Bianca. È Bianca ad aprire il corteo, raggiunta dal conte: insieme salutano il loro popolo e iniziano il cammino lungo le strade cittadine, scortate da dame, damigelle, arcieri, musici e sbandieratori, dignitari, i nobili del contado e del borgo.

In ordine, con gonfaloniere, capitana, ancella e damigella: il sestiere del Borgo, sestiere della Scafa, sestiere di Moggia, sestiere di San Salvatore, sestiere di Ripamare, sestiere di Cavi. Una corte ricca di dame e cavalieri, sontuosamente vestiti con drappi e gioielli; tra i personaggi non si può non citare il cardinale Sinibaldo Fieschi, fratello del conte Opizzo e futuro Papa Innocenzo IV. La gente per vederli ha riempito le strade da piazza Marconi a piazza Vittorio Veneto, luogo degli spettacoli d’intrattenimento.

