Ospedale Savona, Gemelli (Pd): “Casello autostradale opera fondamentale per il rilancio del San Paolo”

Savona. “Il casello dedicato ai servizi sanitari e alle emergenze per e da il San Paolo di Savona è un’opera fondamentale per il rilancio del nosocomio savonese ma anche per dare risposte al territorio valbormidese”. Così la capogruppo PD del comune di Savona Alessandra Gemelli.

“È un’infrastruttura di cui si parla da troppo tempo senza che abbia mai preso realmente forma – prosegue Gemelli -. Se il San Paolo dev’essere, come dichiarato a più riprese dal governo regionale e dai vertici Asl, l’ospedale di riferimento provinciale deve essere facilmente raggiungibile sia in caso di urgenze sia per i trasporti sanitari ordinari”.

