Pallanuoto M/ La Chiavari Nuoto saluta Robert Dinu

Dall’ufficio stampa di Chiavari Nuoto

La Chiavari Nuoto saluta un campione, un grande uomo, entrato a pieno titolo nelle migliori pagine della Società verdeblu. Robert Dinu lascia la Chiavari Nuoto per incarichi sportivi che lo vedranno impegnato lontano dalle nostre coste. Venticinque anni di strada percorsa fianco a fianco non sono facili da raccontare e di certo nessuno qui li dimenticherá. Arrivato in Italia nel 1999 per difendere i pali della prima squadra militante in serie A2, Robert è stato uno dei protagonisti di quel Chiavari tornato tra l’elite della pallanuoto nazionale con la promozione nel Campionato di serie A1 raggiunta nel 2002. Con la Chiavari Nuoto ha vissuto momenti indimenticabili e attraversato quelli più difficili, prima da giocatore, poi da dipendente e infine da allenatore, con la promozione in serie A2 del luglio 2022, ottenuta con uno splendido lavoro di gruppo sui ragazzi del nostro vivaio. La sua capacità di creare legami tra i giovani atleti e spingerli oltre le loro aspettative è stata esemplare. Ora le strade di Robert e della Chiavari Nuoto si separano, come è giusto che accada per un uomo di sport di caratura olimpica, per cui è difficile rinunciare a nuove sfide e nuovi stimoli. Ringraziamo Robert per il lavoro svolto, per i traguardi raggiunti, per la serietà e la dedizione che hanno caratterizzato da sempre la sua persona e il suo percorso. Nell’augurargli le migliori fortune e soddisfazioni professionali aspettiamo di incontrarlo in quell’incrocio di vita , sport e passione che è il bordo vasca.

