Ponte Morandi, Acerbo (Prc): “Meloni chieda scusa per la norma Salva Benetton”

Italia. “Nel sesto anniversario del crollo del Ponte Morandi doveroso ricordare che la norma salva-Benetton fu votata all’epoca del quarto governo Berlusconi che annoverava tra i ministri Giorgia Meloni, Ignazio la Russa, Raffaele Fitto, Bernini, Calderoli e le ora “azioniste” Carfagna e Gelmini”. Lo dice Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista.

“Grazie alla norma voluta da quel governo la politica ha arricchito i Benetton anche dopo la strage ricomprando con 9,5 miliardi di denaro pubblico le quote della società concessionaria Atlantia. Chi era stato responsabile della mancata manutenzione del ponte alla fine è risultato premiato. Fu il governo Berlusconi a approvare per legge le convenzioni e a inserire una clausola – del tutto innovativa ed extra ordinem – che garantiva in qualunque ipotesi di scioglimento del rapporto concessorio un indennizzo per il concessionario”, dice.

» leggi tutto su www.genova24.it