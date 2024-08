Pos in chiesa, ad Arenzano le offerte si fanno anche con il bancomat

Arenzano. Se nelle chiese di alcuni paesi europei, come ad esempio Francia e Germania, e negli Usa, l‘entrata del Pos in chiesa è già pratica diffusa da almeno 15 anni, in Italia questa innovazione ha suscitato qualche perplessità: d’altronde il nostro è l’ultimo Paese in classifica, tra quelli europei, per diffusione dei pagamenti digitali.

Ma oggi in diverse chiese della penisola il bancomat sta scalzando la moneta. Per offerte o per celebrare una messa di suffragio si può utilizzare il pos e questo comporta alcuni vantaggi, come lo stop ai furti nelle cassette delle offerte e una maggiore trasparenza nei flussi economici delle parrocchie.

