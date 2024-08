‘Santa’: Gabriella Bernardi e l’”Estate con le stelle” a Villa Durazzo

Tutto esaurito finora per gli appuntamenti di “Estate con le stelle” la rassegna di conferenze scientifiche a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure. La rassegna è organizzata dalla scienziata Alba Zanini, fisico nucleare e presidentessa dell’Associazione culturale Korés, e da Marina Marchetti, responsabile dei Servizi bibliotecari del Comune. Mercoledì 14 agosto alle 18 c’è stata la conferenza “La scienza al femminile, un lungo viaggio”, tenuta dall’astrofisica e giornalista scientifica Gabriella Bernardi. La giornalista ha ripercorso il lungo cammino delle donne nella storia, per vedere riconosciuto il proprio ruolo di scienziate: prima e dopo la due volte premio Nobel Madame Curie. Tutte occupate le sedie sotto la tensostruttura allestita a fianco della villa: in tutto una sessantina di persone. Stesso successo anche per le prime tre puntate della rassegna. Giovedì 8 agosto Gioni David Parra ha parlato sul tema “Cosmologia del poeta: una stella fuor di Galassia”. Lunedì 12 agosto Patrizia Caraveo, astrofisica dell’Inaf di Milano, ha parlato sul tema: “Destinazione Marte. Il sogno di conquistare il Pianeta Rosso nasce da lontano”. Martedì 13 agosto è stata la volta dei coniugi-scienziati Silvia Masi e Paolo De Bernardis con la conferenza “Alla fine del mondo per capire l’origine dell’universo: a caccia del primo segnale emesso dopo il Big Bang”. Il penultimo appuntamento sarà mercoledì 28 agosto, con la conferenza “Guglielmo Marconi: le onde radio dal Tigullio all’America”. Parlano Angelo Sardi e Andrea Ferrero. Chiusura giovedì 29 agosto con “Dalla mente al cielo, andata e ritorno”. Parlano Gabriella Piroli, editrice della rivista Prometeo; Patrizia Caraveo; Riccardo Manzotti, ordinario di Filosofia teoretica allo Iulm.

» leggi tutto su www.levantenews.it