Sei anni dal crollo del ponte Morandi, i parenti delle vittime: “Vogliamo la verità processuale, il memoriale non sia cattedrale nel deserto”

Genova. “Noi sappiamo cosa è successo e perché, ma vogliamo che ciò che sappiamo diventi verità processuale e arrivino le condanne”. A parlare, nel giorno del sesto anniversario del crollo del ponte Morandi, è Egle Possetti, portavoce del Comitato Parenti Vittime del Ponte Morandi e sorella di Claudia, morta a 48 anni nel crollo. Con Claudia, sull’auto, c’erano anche il compagno Andrea Vittone, 50 anni, e i figli di Claudia, Manuele e Camilla, di 16 e 13 anni

“In questi sei anni di importante è accaduto che sono state fatte le indagini in modo molto approfondito e il processo è partito con grande impegno di tutti, e questo è un dato che non era scontato – ha detto Possetti nella Radura della Memoria, dove questa mattina si tiene la cerimonia di commemorazione delle 43 vittime – Ovviamente speriamo si possa giungere, quanto prima, a una sentenza di primo grado per poi arrivare alla fine di questo calvario processuale. Purtroppo in Italia i processi sono così, lunghi, e noi abbiamo bisogno di certezza su ciò che in cuor nostro è già certo, ovvero le motivazioni di questa tragedia. Dobbiamo avere una verità processuale definita, delle condanne, perché non è stato un meteorite, la bobina, il fulmine o quant’altro hanno cercato di inventare. È chiaro dalla documentazione, da tante cose, ma vogliamo che diventi verità processuale. Non cambia nulla, i nostri cari non torneranno, ma sarà un passo importante per tutto il Paese”.

