Serie D, Vado. De Lucia sul match contro la Cairese: “Si inizia a vedere qualcosa. Diop? Un grande potenziale”

“Oggi si è iniziato a vedere qualcosa. Ho apprezzato l’atteggiamento della squadra, abbiamo provato a fare sempre la partita. Siamo in una fase di transizione e di grande sforzo fisico. Sono contento”. Mister Silvestro De Lucia è soddisfatto della prestazione del Vado contro la Cairese, amichevole terminata 3 a 2 per i rossoblù.

La rosa a disposizione è ampia e permette di interpretare le partite in vari modi: “Si tratta della seconda amichevole vera e propria che facciamo. Abbiamo bisogno di giocare. Abbiamo giocato con tre centrocampisti e non due, questa la differenza. Cambia poco se la difesa è a tre o a quattro. Abbiamo trovato l’equilibrio giusto per sfruttare le caratteristiche dei nostri giocatori”.

» leggi tutto su www.ivg.it