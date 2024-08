Tennis, l’Aon Open Challenger festeggia vent’anni: edizione da record con due top 80 al mondo

Genova. Edizione da record per l’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina che festeggia 20 edizioni, un compleanno speciale per il torneo internazionale di tennis che si svolgerà a Genova dal 1° all’8 settembre presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso.

Con i suoi 185mila dollari di Total Financial Commitment si conferma uno dei principali dei tornei italiani dopo gli Internazionali di Roma, ma soprattutto con i suoi 20 anni, è inserito nella ristretta cerchia dei challenger più longevi in tutto il mondo.

