Una lettrice: “Al Parodi tavoli da pic-nic sommersi dalla vegetazione. Sarebbe stato bello poter trascorrere il Ferragosto al fresco…”

Spettabile redazione,

scrivo dopo che ieri pomeriggio sono salita sul Monte Parodi per dare un’occhiata alla situazione visto l’intento di trascorrere la giornata di Ferragosto coi miei anziani genitori nel luogo più fresco (si spera) più vicino possibile alla città. Sono passata dalla Foce per raggiungere i punti ristoro vicini alla ex colonia, visto che generalmente sono le zone con le temperature migliori in questi periodi di caldo infernale. Ho trovato però diversi di questi tavoli, quelli liberi perché gli altri erano comprensibilmente occupati da famiglie in cerca di refrigerio, letteralmente invasi dalla vegetazione, cresciuta a vista d’occhio. Il che li rende difficilmente utilizzabili per persone di una certa età che sono poi quelle che più di tutte hanno bisogno di frequentarli. Tralasciando la vetustà dei cartelli informativi di una zona che sarebbe bellissima e che noi spezzini amiamo tanto in tutti i mesi dell’anno, mi chiedo perché quelle aree non siano state opportunamente pulite con un semplice taglia erba in vista del periodo di massima frequentazione.

Distinti saluti

Elisa

