A Pisa sette mesi dopo, senza l’ultimo che ha deciso la sfida e alla caccia di una doppietta mai riuscita

Sono passati 201 giorni da quel 27 gennaio, la data che ha riportato lo Spezia a vincere sul campo del Pisa. Poco più di sei mesi, quasi sette, da quel giorno e lo Spezia di Luca D’Angelo si prepara a tornare all’Arena Garibaldi per l’esordio in Serie B, alla caccia di una doppietta di vittorie di fila che in campionato non è mai riuscita. Ci proverà senza il protagonista principale dell’ultimo successo, Daniele Verde, autore di una doppietta lo scorso gennaio, due gol che hanno anche cambiato il suo destino allo Spezia, portando al rifiuto al Palermo e al rinnovo di contratto. Non ci sarà nemmeno Rachid Kouda, autore del gol che aveva aperto la partita, e che proprio a Pisa si era infortunato gravemente, restando fuori per due mesi. Poi la ricaduta di quest’estate, che gli negherà il bis contro i nerazzurri, ma da dopo la sosta sarà di nuovo a disposizione di D’Angelo.

Prima dello scorso campionato, lo Spezia non vinceva in Serie B all’Anconetani dal 1936, quasi novant’anni, seppure in altre categorie il successo sia arrivato più volte. L’ultimo era anche tra i più belli: era il 2012 e lo Spezia festeggiò la vittoria della Coppa Italia di Serie C proprio sul campo del Pisa, con una doppietta di Simone Guerra che ribaltò lo 0-1 dell’andata del Picco firmato da Tulli. Tanti gli incroci storici tra i due club e, sul campo dei toscani, poche le vittorie della squadra bianca. Si ricorda il 3-2 del 2004 con Coti e Guidetti trascinatori, ma è per lo più il Pisa ad aver festeggiato tra le mura amiche. Prima del successo di gennaio, lo Spezia era in striscia negativa da nove partite contro i nerazzurri che dopo aver cambiato molto in estate proveranno a ripartire con un buon risultato, consapevoli di non avere vita facile contro uno Spezia tenace come quello dell’ex D’Angelo.

