Auto in fiamme a Sarzana, intervento dei Vigili del fuoco evita danni ulteriori

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Sarzana questa mattina ha impedito che il rogo di un’auto parcheggiata a Porta Parma si estendesse anche a quelle parcheggiate nelle immediate vicinanze dell’area di sosta. Le fiamme, scaturite probabilmente dal motore della vettura e non determinate da origine dolosa, sono state infatti domate dopo le 11, con la parte anteriore dell’auto che è stata completamente danneggiata. Delle auto vicine solo una ha avuto piccoli danni a causa del calore ma nessuna è stata interessata dall’incendio. Per i Vigili del Fuoco la mattinata è poi proseguita sul litorale dove si è abbattuta una bufera che ha procurato qualche disagio.

