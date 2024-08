Calcio/ Genoa, la società ha scelto Pinamonti: chiusura attesa nelle prossime ore

Ore febbrili di calciomercato per il Genoa per regalare a Gilardino un nuovo attaccante. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca per Pinamonti del Sassuolo. L’attaccante ha già indossato in passato la maglia rossoblu collezionando 34 presenze e 5 gol (Roma, Parma, Brescia, Juventus, Udinese). Secondo Sky Sport l’operazione dovrebbe concludersi in prestito con diritto di riscatto intorno ai 17 milioni.

Quando la società neroverde darà l’ok il Genoa libererà Gudmundsson destinazione Fiorentina: la punta islandese difficilmente verrà rischiata sabato sera nell’esordio contro l’Inter al Ferraris. A questi punti possibile un impiego di Messias e Vitinha come è successo in Coppa Italia con il rientro dal primo minuto di Malinovsky.

