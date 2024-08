Caldo, in Liguria non è un’estate “da record” ma le ondate di calore sono sempre più lunghe

Genova. L’estate 2024 probabilmente non passerà alla storia come “una delle più calde” in Liguria. È quello che dicono ad oggi i numeri registrati da Arpal – tenendo presente che mancano ancora due settimane alla fine della stagione meteorologica – mentre siamo in prossimità di un break all’insegna del maltempo che interromperà questa lunga serie di giornate infernali. Tuttavia non c’è dubbio che stiamo vivendo un clima diverso rispetto al passato, come spiegavamo anche di recente con l’aiuto dei nostri esperti di riferimento.

Dati alla mano, considerando il periodo che va dall’inizio di giugno alla metà di agosto, la Liguria nel 2024 registra un’anomalia termica positiva di appena 0,2 gradi. Praticamente un’estate normale, ma pur sempre in base alla normalità degli ultimi vent’anni. “L’estate è iniziata in maniera piuttosto incerta – ricorda Barbara Turato, dirigente responsabile del settore meteo-idrologico di Arpal -. Il mese di giugno e l’inizio di luglio hanno avuto frequenti oscillazioni all’interno della fascia di normalità climatologica, addirittura con momenti in cui le temperature sono scese al di sotto della media. Dopodiché, a partire dalla metà di luglio, le temperature medie hanno iniziato a risalire portandosi ben al di sopra della media, con picchi registrati tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto”.

