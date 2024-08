E’ morto improvvisamente il presidente di Confcommercio Vittorio Graziani: aveva solo 61 anni

E’ morto ieri a soli 61 anni il presidente provinciale di Confcommercio Vittorio Graziani.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, mentre si trovava a Fiumaretta. Graziani aveva avuto un infarto nei giorni scorsi ed era stato ricoverato, mostrando segnali di ripresa, tanto che era stato dimesso e stava trascorrendo la convalescenza rassicurando tutti i suoi collaboratori per un pronto ritorno. Ieri pomeriggio, però, è stato colto da un secondo attacco cardiaco mentre si trovava a casa da solo e nonostante l’allarme lanciato dalla moglie non appena rientrata i militi della Pubblica assistenza di Sarzana e il personale sanitario a bordo dell’automedica Delta 2 non sono riusciti a salvarlo.

La notizia del decesso ha iniziato a circolare nel corso della mattinata, sconvolgendo tutto quelli che lo conoscevano. Graziani era infatti una persona solare e piena di vita e niente avrebbe fatto pensare anche solo lontanamente a quanto accaduto. Marito amorevole e padre premuroso, era anche grande tifoso dello Spezia e un appassionato di musica rock, oltre che molto affezionato al suo cane Macchia. Sul lavoro era stimato per le capacità di coinvolgimento e di gestione, oltre che per un carattere particolarmente gradevole e caratterizzato da una grande dose di ironia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com