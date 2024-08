Falconara, è il fine settimana della Sagra dell’Acciuga. Tre giorni di sapori, musica e politica

Questo fine settimana – 16, 17, 18 agosto – torna al Parco di Falconara di Lerici la Sagra dell’Acciuga, alla sua ventunesima edizione. Organizza il Partito comunista italiano. Appuntamento tutte le sere, domenica 18 anche a pranzo. Nel menù varie specialità a base di acciuga più altre pietanze di mare e di terra, senza dimenticare gli immancabili sgabei e i dolci fatti in casa. La sagra non sarà solo un appuntamento gastronomico, di musica e di divertimento, ma anche un’occasione di approfondimento, di discussione e di confronto con dibattiti su varie tematiche legate alla politica locale, nazionale ed internazionale. Alla sagra, a un stand dedicato, sarà possibile firmare per la proposta di legge di iniziativa popolare per l’abolizione dei ticket sanitari presentata dal PCI e per il quesito referendario per l’abolizione della legge sull’Autonomia differenziata. Qua sotto la locandina e il programma dei dibattiti:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com